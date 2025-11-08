 Skip to main content
08.11.2025
Република Најнови вести
Сабота, 8 ноември 2025
Неделник

Ердоган: Победата во Нагорно Карабах ќе доведе до траен мир со конструктивен став на лидерите

Свет

08.11.2025

facebook/Recep Tayyip Erdoğan

Победата на Азербејџан во Нагорно Карабах ќе доведе до траен мир со конструктивен став на азербејџанските и ерменските лидери, изјави денеска турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган, додавајќи дека Турција ќе стори сè што е потребно, јави Анадолија.

Анкара ја гледа победата на Баку не како крај, туку како пресвртна точка на патот кон траен мир на Кавказот, рече Ердоган во своето обраќање за време на церемонијата во Баку по повод петгодишнината од Денот на победата на Азербејџан.

Ердоган рече дека победата на Азербејџан во Карабах стави крај на „голема неправда“ и отвори нова ера во регионот, менувајќи го геополитичкиот баланс низ Азија и Европа.

– Секој чекор што го презема азербејџанската армија во Карабах за независност е напишан со златни букви во историјата на турскиот свет, додаде тој.

Ердоган пристигна во Азербејџан за да присуствува на церемонијата во Баку по повод петгодишнината од Денот на победата на Азербејџан.

Денеска се навршуваат пет години од победата на Азербејџан над Ерменија во 2020 година во шестнеделна војна што ја принуди Ерменија да се откаже од контролата врз клучните територии во и околу Нагорно Карабах, кои беа под ерменска контрола околу 30 години. (МИА)

Поврзани вести

Свет  | 16.09.2025
Ердоган: Нетанјаху се соочува со судбината на Хитлер
Македонија  | 19.03.2025
Ердоган: Изразувам сочувство за загинатите во Кочани, на повредените им посакувам брзо заздравување
Македонија  | 28.02.2025
Мицкоски се сретна со претседателот на Република Турција, Реџеп Таип Ердоган: Ја потврдивме нашата заедничка посветеност за зајакнување на стратешкото партнерство меѓу двете земји
﻿