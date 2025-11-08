Ердоган: Победата во Нагорно Карабах ќе доведе до траен мир со конструктивен став на лидерите

Победата на Азербејџан во Нагорно Карабах ќе доведе до траен мир со конструктивен став на азербејџанските и ерменските лидери, изјави денеска турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган, додавајќи дека Турција ќе стори сè што е потребно, јави Анадолија.

Анкара ја гледа победата на Баку не како крај, туку како пресвртна точка на патот кон траен мир на Кавказот, рече Ердоган во своето обраќање за време на церемонијата во Баку по повод петгодишнината од Денот на победата на Азербејџан.

Ердоган рече дека победата на Азербејџан во Карабах стави крај на „голема неправда“ и отвори нова ера во регионот, менувајќи го геополитичкиот баланс низ Азија и Европа.

– Секој чекор што го презема азербејџанската армија во Карабах за независност е напишан со златни букви во историјата на турскиот свет, додаде тој.

Ердоган пристигна во Азербејџан за да присуствува на церемонијата во Баку по повод петгодишнината од Денот на победата на Азербејџан.

Денеска се навршуваат пет години од победата на Азербејџан над Ерменија во 2020 година во шестнеделна војна што ја принуди Ерменија да се откаже од контролата врз клучните територии во и околу Нагорно Карабах, кои беа под ерменска контрола околу 30 години. (МИА)