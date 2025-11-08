 Skip to main content
08.11.2025
Република Најнови вести
Сабота, 8 ноември 2025
Неделник

Продолжува чистењето на Скопје, на ред е коритото на реката Вардар

Скопје

08.11.2025

Од Јавното претпријатие Улици и патишта објавија дека се превземаат активности за машинско чистење на коритото на река Вардар.

Од споделените фотографии и видеа од терен може да се забележи дека со механизација се чисти коритото од отпад.

-Рачно се отстрануваа насобраната пластична амбалажа и смет од косините на реката, а багери и останата механизација машински се чисти кабаст и земјан материјал кој е насобран во централниот дел на кејот, информираа надлежните.

Ова е дел од акцијата за комплетно чистење на градот кој го најави новоизбраниот градоначалник на Скопје Орце Ѓорѓиевски.

-Во акцијата за чистење од Град Скопје се вклучени сите екипи на ЈП „Улици и патишта” Скопје со сета расположлива механизација и работен капацитет и тие деновиве ќе работат до целосно расчистување на кејот на река Вардар, соопштија од претпријатието.

Поврзани вести

Скопје  | 07.11.2025
Скопје плаќало над 2,7 милиони евра годишно за „клатачи на врата“
Скопје  | 06.11.2025
Вечерва во 20,30 часот почнуваме со акцијата за чистење на Скопје, најави градоначалникот Орце Ѓорѓиевски
Музика  | 04.11.2025
Дина Јашари со концерна промоција на албумот „Растенија без корен“ на 20 ноември во Скопје
﻿