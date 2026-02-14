 Skip to main content
14.02.2026
Република Најнови вести
Сабота, 14 февруари 2026
Неделник

Ѓорѓиевски: Скопје ќе доживее вистинска трансформација, започнува рамномерниот развој во сите општини

Скопје

14.02.2026

Скопје добива нов, модерен булевар – „Македонско-косовска Бригада“. Скопјани заслужуваат современа, безбедна и функционална инфраструктура, порача градоначалникот на Град Скопје, Орце Ѓорѓиевски.

-Тоа всушност е еден од темелите на мојата визија за град кој се развива плански, рамномерно и со јасна стратегија и во кој секоја инвестиција значи подобар квалитет на живот, поголема безбедност и почиста урбана средина. Наскоро започнуваме со реализација на основниот проект за изградба на булеварот „Македонско-косовска бригада“, на делницата од раскрсницата со „Џон Кенеди“ до раскрсницата со булеварот „Босна и Херцеговина“, во должина од 1,4 километри. Овој потег претставува значајна сообраќајна артерија што ќе ја подобри поврзаноста и проточноста во овој дел од градот, посочи тој.

Проектот предвидува современо и функционално сообраќајно решение со четири коловозни ленти, по две во секоја насока, средишно зеленило за зголемена безбедност и визуелна уреденост, велосипедски патеки во двете насоки, како и нови тротоари со ширина од по 2 метри за сигурно и комфорно движење на пешаците.

-Во рамки на проектот е предвидено и заштитно зеленило од двете страни на булеварот, како и проширувања кај автобуските стојалишта, со што се подобрува јавниот превоз и се зголемува безбедноста на патниците.
Со изградбата на овој булевар создаваме нов урбан простор, помодерен, позелен и поорганизиран.
Ја зголемуваме безбедноста, ја подобруваме мобилноста и градиме инфраструктура што ќе им служи на генерации. Од оваа пролет, со подобрувањето на временските услови, Скопје ќе доживее вистинска трансформација. Рамномерниот развој во сите општини, започнува, порача скопскиот градоначалник.

