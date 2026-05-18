Заврши седницата на ИК на ВМРО-ДПМНЕ, ова се новите претседатели на општинските комитети

На вечерашната седница на ИК на ВМРО-ДПМНЕ, беа донесени повеќе кадровски решенија за претседатели на општинските комитети на партијата, соопштија вечерва од партијата, од каде додаваат дека дел се нови лица кои ќе внесат свежина во местата од каде доаѓаат, а останатиот дел се актуелни и докажани претседатели кои донесоа големи победи на изминатите изборни циклуси, но и големи позитивни промени во локалните самоуправи.

На вечерашната седница на ИК на ВМРО-ДПМНЕ, за нов портпарол на партијата е избран Валентин Манасиевски.

Манасиевски е долгогодишен активист на ВМРО-ДПМНЕ, кој својот партиски активизам го има започнато во структурите на УМС на ВМРО-ДПМНЕ. Има завршено високо образование на Филозофскиот факултет при УКИМ, а моментално е мастер студии на УГД во Штип.

ВМРО-ДПМНЕ со овие кадровски решенија ја гради иднината на државата, како на локално, така и на централно ниво, велат од партијата.

Во прилог, новите претседатели на општински комитети на ВМРО-ДПМНЕ.

ИЕ 1

ОК Карпош – Тони Јаревски ОК Кисела Вода – Иван Живковски ОК Македонски Брод – Бисера Златеска ОК Аеродром – Дејан Митески ОК Центар – Сергеј Попов ОК Сопиште – Јане Мицевски ОК Студеничани – Кенан Абди ОК Сарај – Мартин Стојановски

ИЕ 2

ОК Чаир – Ѓоко Велковски ОК Бутел – Дарко Костовски ОК Чучер Сандево – Зоран Бајовски ОК Гази Баба – Зоран Коцевски ОК Куманово – Филип Филиповски ОК Старо Нагоричане – Ивица Димковски ОК Ѓорче Петров – Бојан Стојаноски ОК Шуто Оризари – Ерџан Демир

ИЕ 3

ОК Зелениково – Дејан Димишковски ОК Зрновци – Виктор Анакиев ОК Чешиново Облешево – Славе Донев ОК Илинден – Александар Ѓорѓиевски ОК Петровец – Драгана Узелац ОК Велес – Игор Здравковски ОК Чашка – Трајче Мишкоски ОК Градско – Александар Ѓорѓиевски ОК Лозово – Стојан Пешевки ОК Свети Николе – Бојан Митев ОК Штип – Душко Иванов ОК Карбинци – Гордана Барбашка ОК Кочани – Александар Андов ОК Виница – Александар Јованов ОК Македонска Каменица – Љупчо Марков ОК Делчево – Иван Гоцевски ОК Пехчево – Миле Гошевски ОК Берово – Столе Каракутовски ОК Крива Паланка – Емил Спасовски ОК Ранковце – Даниел Павловски ОК Кратово – Љупчо Спиров ОК Пробиштип – Тони Тоневски

ИЕ 6