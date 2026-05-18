18.05.2026
Јамал може да ги пропушти првите два натпревара на Шпанија на СП 2026

Фудбалерот од средниот ред на Барселона, Ламин Јамал, може да го пропушти почетокот на Светското првенство во 2026 година поради повреда.

Според „Атлетик“, 18-годишниот фудбалер нема да има време да закрепне од повредата на мускулот што ја заработи на 22 април во поразот од Селта Виго со 1:0 во 33. коло од Ла Лига.

Се очекува играчот од средниот ред да го пропушти првиот натпревар на Шпанија против Капе Верде на 15 јуни. Неговото учество во натпреварот против Саудиска Арабија на 21 јуни е под знак прашалник.

Во сезоната 2025/26, Јамал постигна 24 гола и имаше 18 асистенции во 45 натпревари за Барселона во сите натпреварувања.

Шпанската репрезентација ќе играат во групата Х на Светското првенство во 2026 година, заедно со Капе Верде, Саудиска Арабија и Уругвај.

