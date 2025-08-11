Заменик-министерката Трајков ќе ги промовира можностите од ЕУ фондовите во Прилеп

Заменик-министерката за европски прашања, ВикторијаТрајков, денеска ќе оствари работна посета на општина Прилеп, каде ќе се сретне со градоначалникот Борче Јовчески.

Како што соопшти Министерството за европски прашања, Трајков во Прилеп ќе ги промовира можностите за поголема искористеност на европските фондови во реализацијата на планираните проекти во општините. Новите повици за искористеност на европските фондови се очекува да бидат распишани оваа есен од страна на Европската Унија, а се одлична можност секоја општина активно да се вклучи во можностите за нивно искористување.

Во рамките на посетата на Прилеп, заменик-министерката Трајков ќе ја посети и компанијата „Бимфуд ДОО“, заедно со директорот на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, Илија Стоилев. Оваа компанија со помош на средства преку ИПАРД програмата успеала да го модернизира своето производството.

Посетата на општина Прилеп е дел од серијата посети на заменик-министерката Трајков како дел од активностите на Министерството за европски прашања за поголема промоција на европските фондови со чија помош се овозможува подобар живот за граѓаните.