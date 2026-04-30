Вреди се обедини во една партија

Движењето Вреди (Влен), кое се состоеше од пет политички субјекти, се обедини во една партија, „затоа што само организирана, дисциплинирана и обединета сила може да го заштити албанскиот глас и еднаш засекогаш да ја затвори ерата на фрагментации, уцени и задкулисни игри“ – соопшти партијата Вреди.

„Заврши времето кога албанската политика беше третирана како приватна сопственост на една корумпирана клика. Заврши времето кога неколкумина одлучуваа во име на сите Албанци, додека народот ја плаќаше цената на нивната ароганција, алчност и безобразна потреба за власт

Тој модел падна. И не падна случајно. Падна затоа што Албанците повеќе не прифаќаат да бидат заложници на истрошени структури, лажен патриотизам и политички измами кои со години служеа само за личен спас на малкумина.

