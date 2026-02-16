 Skip to main content
16.02.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 16 февруари 2026
Вреди ја повика ДУИ да побара од Албанија да го испорача Артан Груби

Македонија

16.02.2026

ДУИ во Чаир помпезно го најавува формирањето на „локален СПАК“, како да ја открила „Америка“. Но, прашањето што веднаш се поставува е: дали овој СПАК ќе го изтражи и сопственото раководство? Или е само уште еден театар за измама на граѓаните? Корупцијата има познати лица: Фатон Ахмети, поради сомневања за злоупотреба на средства во ФЗО, Арбер Адеми, како министер за образование со отворени случаи за злоупотреба, Бујар Османи, за случајот „Пациент“ и многу други кои денес седат во раководството на ДУИ како недопирливи, се вели во соопштението на ВРЕДИ .

ВЛЕН го поздравува овој „СПАК“ на ДУИ и сугерира дека, ако е навистина за акција, а не за спектакл, треба да ги започне истрагите токму со овие имиња. Првото нешто што треба да го направи е да воспостави комуникација со СПАК на Албанија и да побара екстрадиција на Артан Груби, симбол на ароганција и злоупотреба на моќ.

Ако овој СПАК е сериозен, нека се обиде да ги истражи сопствените недопирливи. Само тогаш граѓаните ќе веруваат дека транспарентноста не е фасада, туку реалност. Дотогаш, ова останува потсмев, „СПАК за Фејсбук“, а не за правда.

