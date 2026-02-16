Објавени се сите досиеја на Епштајн – содржат повеќе од 300 познати имиња

Главната американска обвинителка, Пам Бонди, објави дека се објавени сите досиеја на поранешниот финансиер и осуден сексуален престапник Џефри Епштајн и дека во документите се наведени повеќе од 300 имиња на познати личности.

Бонди тврди дека ниту еден од записите не е сокриен „поради срам, штета на угледот или политичка чувствителност“, објави Фокс њуз. Таа во писмо од саботата рече дека сите досиеја на Епштајн се објавени во согласност со Законот за слобода на информации.

Фокс њуз го доби писмото од претседателот на Комитетот за правосудство на Сенатот, Чак Грасли, републиканец од Ајова; конгресменот Дик Дарбин, демократ од Илиноис; претседателот на Комитетот за правосудство на Претставничкиот дом, Џим Џордан, републиканец од Охајо; и конгресменот Џејми Раскин, демократ од Мериленд.

Писмото содржи список од повеќе од 300 имиња на познати личности, вклучувајќи го американскиот претседател Доналд Трамп, поранешниот претседател Барак Обама и поранешната прва дама Мишел Обама, британскиот принц Хари, основачот на Мајкрософт, Бил Гејтс, актерот Вуди Ален, сопственикот на Фејсбук, Марк Закерберг, пејачот Курт Кобејн и Брус Спрингстин.

Некои од споменатите имиња имале обемен директен контакт преку е-пошта со Епштајн или неговата соработничка Гислен Максвел, додека други се споменати во дел од документот (вклучувајќи и пишувањето во медиумите) кој навидум не е поврзан со прашањата за Епштајн и Максвел, се наведува во писмото.

Во документот се наведени широк спектар на материјали, вклучувајќи информации за организации и мрежи наводно поврзани со трговијата со луѓе и финансиските операции на Епштајн во корпоративните, непрофитните, академските и владините сфери, како и внатрешни е-пораки, преписки и белешки од состаноците на Министерството за правда за тоа дали да се поднесат обвиненија, да се отфрли или да се продолжи истрагата. Документите, исто така, вклучуваат записи поврзани со потенцијалното уништување или прикривање на релевантен материјал и документација поврзана со притворањето и смртта на Епштајн, вклучувајќи извештаи за инциденти, интервјуа со сведоци и извештаи од медицински испитувач и обдукција, објавува Танјуг.

Поединци чии имиња се редигирани од чувствителност не се вклучени, се вели во писмото, додавајќи дека процесот на редигирање бил обемен, вклучувајќи консултации со жртвите и нивните адвокати.