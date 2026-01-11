Вонредна информација од ЦУК за за состојбата по обилните врнежи во Македонија

Состојба до 18.30 часот

Тетовски регион

Тетово

На патниот правец Тетово – Бањиче, пред ресторанот „Лумаре“, има падната голема карпа на коловозот со опасност од дополнителни одрони. За настанот се известени ЈКП Тетово, СВР Тетово и ДЗС, кои преземаат мерки согласно надлежностите.

Состојбата во градот и околината е стабилна, патната инфраструктура е проодна, а коловозите се претежно влажни.

Гостивар – Маврово

Кај каменоломот е евидентиран одрон на патниот правец Гостивар – Маврово. Надлежните служби се известени и најавено е расчистување и обезбедување на сообраќајот.

Тиквешки регион

Кавадарци

Во ридско-планинскиот дел се интервенира со два камиона на патните правци Кавадарци – Мушов Гроб – Мрежичко, Мушов Гроб – Михајлово и Страгово – Горна Бошава. Сите патишта се проодни во зимски услови. Висината на снежната покривка е до 15 см. Во останатите населени места нема снег.

Североисточен регион

Куманово, Липково и Старо Нагоричане

Нема излевање на реките, а водостоите се во опаѓање. Патот од с. Пелинце до Граничен премин Пелинце беше подмрзнат и небезбеден, по што е извршена интервенција и патот е расчистен.

Крива Паланка

Сите локални и регионални патни правци се проодни и чисти. Интервенирано е на патот кон манастирот Св. Јоаким Осоговски поради одрон.

Ранковце

Патот од с. Пклиште до с. Герман е затрупан со снег и е испратена механизација за расчистување. Делницата е со кашаст снег и отежнато движење.

Кратово

Сите локални патни правци се проодни. Водостоите на реките не претставуваат опасност од излевање.

Источен регион

Штип

Нема врнежи. Водостоите се зголемени, но без опасност од поплавување. На патните правци Истибања – Делчево – граничен премин, Виница – Берово и Штип – Неготино има помали одрони кои редовно се расчистуваат.

Југозападен регион

Охрид

Реката Сушица е ставена под контрола со насип. Сè уште има поплавени подруми и дворови на повеќе локации.

Струга

Во селата Мислешево и Калишта има поплавени дворови. Санирањето е отежнато поради непречено истекување на водата.

Дебар

Реката Радика има зголемен водостој без опасност од излевање. Има помали одрони на патните правци Жировница – Дебар и Дебар – Струга, кои редовно се расчистуваат.

Кичево

Водостоите на Зајашка река и Треска се намалени и нема опасност од нови поплави. Во тек е состанок на општинскиот кризен штаб за проценка на штети и планирање на санација.

Пелагониски регион

Демир Хисар

Поради оштетување на мостот на Боишка Река, локалниот пат кон с. Мренога е затворен за сообраќај.

Битола

Состојбата во градското подрачје е нормализирана. Во околните места водата се повлекува од поплавените површини.

Крушево

Сите локални и регионални патни правци се исчистени, посолени и проодни.

Ресен

Поплавени се земјоделски површини, но водата се повлекува. Во тек е интервенција со градежна механизација за расчистување на коритото на Голема Река.

Новаци

Нивото на река Црна изнесува 320 см и се следи континуирано.