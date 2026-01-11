 Skip to main content
Исен Шабани: Според нашите информации, разликата ќе биде голема, над 5 илјади гласови во моја корист

Македонија

Кандидатот за градоначалник на општина Врапчиште од коалицијата Национална алијанса за интеграција (НАИ) Исен Шабани, по гласањето во селото Градец, изрази оптимизам за исходот и резултатот од повторните избори. Тој очекува поубедлива победа.

Ова е празничен ден и ги повикувам сите граѓани масовно да излезат на гласање за да го изберат најдобриот“, рече Шабани.

Тој оцени дека излезноста во утринските часови била мала, но очекува бројот на гласачи да се зголеми во текот на денот, а конечниот резултат да биде убедлива победа

Очекувам да победи најдобриот, а според нашите информации, разликата ќе биде голема, над 5 илјади гласови во моја корист“, рече кандидатот на НАИ, Исен Шабани. 

