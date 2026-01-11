Исен Шабани: Според нашите информации, разликата ќе биде голема, над 5 илјади гласови во моја корист

Кандидатот за градоначалник на општина Врапчиште од коалицијата Национална алијанса за интеграција (НАИ) Исен Шабани, по гласањето во селото Градец, изрази оптимизам за исходот и резултатот од повторните избори. Тој очекува поубедлива победа.

Ова е празничен ден и ги повикувам сите граѓани масовно да излезат на гласање за да го изберат најдобриот“, рече Шабани.

Тој оцени дека излезноста во утринските часови била мала, но очекува бројот на гласачи да се зголеми во текот на денот, а конечниот резултат да биде убедлива победа