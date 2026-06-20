ВМРО-ДПМНЕ: Владата со активни мерки за намалување на невработеноста и силна поддршка за младите

Владата предводена од ВМРО-ДПМНЕ посветено работи на зајакнување на македонската економија преку стабилни и одговорни економски политики, создавање поволна бизнис-клима и континуирано намалување на невработеноста. Целта е да се обезбедат повеќе работни места, повисок животен стандард и подобри економски перспективи за граѓаните, стои во соопштението на ВМРО-ДПМНЕ.

Официјалните податоци на Државниот завод за статистика потврдуваат дека овие политики веќе даваат конкретни резултати. Стапката на невработеност е намалена од 12,5% на 11,3%, додека стапката на вработеност е зголемена од 45,6% на 46,5%.

Дополнително, во првиот квартал од 2026 година во Македонија се евидентирани 707.385 вработени лица, наспроти 691.736 вработени лица во второто тримесечје од 2024 година. Ова претставува значителен раст на бројот на вработени и уште една потврда дека мерките на Владата се движат во вистинска насока.

Овие позитивни показатели се резултат на активните политики за поддршка на домашните компании, привлекување нови инвестиции и спроведување мерки насочени кон отворање одржливи и добро платени работни места. Владата останува посветена на создавање услови за економски раст и развој во сите региони на државата.

Во таа насока е и Оперативниот план за вработување за 2026 година, кој е во вредност од речиси 40 милиони евра и предвидува опфат на повеќе од 10.000 лица. Од овие средства, над 32 милиони евра се наменети директно за креирање нови работни места и поддршка на активните мерки за вработување.

Посебно значајна е мерката за самовработување и претприемништво, преку која се очекува отворање на повеќе од 2.000 нови работни места. Станува збор за мерка која веќе ја потврди својата успешност во рамки на Оперативниот план за 2025 година, кога беа основани повеќе од 2.200 нови правни субјекти, што придонесе за развој на претприемништвото и локалната економија.

Младите остануваат еден од главните приоритети на Владата. Со Оперативниот план за 2026 година е предвидено вклучување на речиси 6.000 млади лица до 29-годишна возраст во различни мерки за вработување, обуки и професионален развој.

Дополнително, 3.500 млади лица до 23 години кои се вработени во производствените капацитети ќе добиваат младински додаток во висина од 3.000 денари месечно, со што се стимулира нивното вработување и останување на домашниот пазар на труд.

За младите се обезбедени и практикантства, обуки, преквалификации и доквалификации, како и мерки за стекнување нови знаења и вештини кои ќе им овозможат полесно и побрзо вклучување на пазарот на трудот.

Остануваме цврсто определени кон политики што создаваат нови можности за вработување, го поттикнуваат претприемништвото и го зајакнуваат домашното стопанство. Со посебен акцент на младите, невработените и ранливите категории граѓани, продолжуваме да работиме на создавање економија што расте, отвора нови перспективи и обезбедува повисок животен стандард за сите граѓани.

Нашата цел е јасна, повеќе работни места, повисоки приходи, посилна економија и подобар животен стандард за сите граѓани, велат од ВМРО ДПМНЕ.