Останува само без пасош: Шенки Версаче излегува од притвор

Шенаси Мислани, во јавноста познат како Шенки Версаче, излегува од притвор, дознава „Скопје1“ од извори во Кривичниот суд.

Според нашите информации, судот донел одлука притворот да му биде заменет со мерки на претпазливост. На Мислани му е определена обврска редовно да се јавува во судот, а истовремено му е одземена патната исправа за да се спречи евентуално бегство.

Тој се наоѓаше во притвор од декември 2024 година.

За разлика од него, неговиот брат Мирвет Мислани и натаму останува во притвор.

Шенаси Мислани е еден од обвинетите во предметот против криминалната група „Беланоца-Барон“, во кој обвинителството ги товари обвинетите за повеќе тешки кривични дела, меѓу кои: злосторничко здружување, убиства, изнуди, закани и палење објекти и автомобили.

Во септември минатата година, на рочиште одржано во судницата во КПУ Идризово, обвинетите се изјаснија дека не се чувствуваат виновни за делата што им се ставаат на товар.

На обвинителната клупа, покрај браќата Мислани, се и Решат Исмани, Абдула Садики и Акиф Мемши.

Шенаси Мислани е пошироко познат во јавноста под прекарот Шенки Версаче, поради неговото долгогодишно поврзување со познатиот моден бренд.

Извор: Скопје1