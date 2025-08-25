 Skip to main content
25.08.2025
Република Најнови вести
Понеделник, 25 август 2025
Неделник

ВМРО-ДПМНЕ почнува со кампања за собирање предлози од граѓаните

Македонија

25.08.2025

Од среда, 27 август, ВМРО-ДПМНЕ ќе почне седумдневна теренска кампања за собирање на идеи и предлози за проекти од граѓаните, кои ќе бидат опфатени во програмите на кандидатите за градоначалници.

Од 27 август до 3 септември во временски период од 17 до 21 часот, во сите општини низ државата, на плоштадите или прометните локации во истите ќе бидат поставени штандови дел од акцијата „Предложи! Вистинската идеја за вашата општина!“ каде граѓаните на посебен формулар за оваа акција ќе можат да напишаат своја идеја која сакаат да ја видат реализирана како проект од идните градоначалници на ВМРО-ДПМНЕ.

Во истиот временски интервал ќе бидат отворени и сите штабови низ државата каде членовите на партијата и граѓаните исто така ќе може да ја дадат својата идеја или предлог за проект.

Истовремено во истиот период граѓаните ќе можат да ги достават своите идеи и предлози за проекти по електронски пат, на адресата: vistinskataidejazavashataopshtina@vmro-dpmne.org.mk.
Каде ќе бидат разгледани исто како и предлозите и идеите од штандовите и штабовите од тимот експерти кои ќе ги пишуваат програмите.
Од ВМРО-ДПМНЕ велат дека очекуваат масовен одзив на граѓаните, се со цел што е можно подетални и содржајни програми со проекти кои извираат директно од нив и нивните потреби.

Поврзани вести

Македонија  | 16.08.2025
ВМРО-ДПМНЕ: Со СДСМ на власт инфлацијата беше над 20 отсто, сега таа е во рамките на нормалата со ЕУ, а животниот стандард и платите се зголемуваат
Македонија  | 13.08.2025
Мицкоски: Имаме обврска сите да обезбедиме подобра иднина за граѓаните
Македонија  | 02.08.2025
Честитка од ВМРО-ДПМНЕ по повод Илинден: Илинден е ден на обединување, ден кога сите треба да се поклониме пред минатото и да се заветиме за иднината