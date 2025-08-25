 Skip to main content
25.08.2025
Република Најнови вести
Понеделник, 25 август 2025
Неделник

Гаши: Проблемот е што секои избори и правиме како да е прашање на живот или смрт

Македонија

25.08.2025

Одговарајќи на новинарско прашање дали има сознанија за некаква тајна соработка меѓу СДСМ и ДУИ за изборите, Гаши истакна дека проблемот е што ние секои избори ги правиме како да се прашање на живот или смрт.

-Нема информации за некаков таков договор меѓу СДСМ и ДУИ. Такви информации не дојдоа до мене. Проблемот е што ние секои избори ги правиме како да се последни, како да се за живот или смрт. Локални избори треба да бидат за тоа што градоначалниците треба да понудат. Ние имаме многу проблеми во комуналната сфера и кандидатите треба да се насочат кон комуналната сфера, потенцира Гаши.

Поврзани вести

Македонија  | 25.08.2025
Гаши за можна реконтрукција на Владата: Тоа треба да се води на ниво на лидерите на коалициските партнери
Македонија  | 25.08.2025
Предложи вистинска идеја за твојата општина
Македонија  | 24.08.2025
Мемов: ЗНАМ се многу блиску до договор со ВМРО-ДПМНЕ за заемна соработка и поддршка во Куманово и Центар