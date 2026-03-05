 Skip to main content
05.03.2026
Република Најнови вести
Четврток, 5 март 2026
Неделник

Вечерва на скопскиот аеродром ќе пристигнат евакуираните македонски државјани од Израел

Македонија

05.03.2026

Евакуираните македонски државјани од Израел, кои преку Египет се враќаат во Република Македонија, се очекува да слетаат на Меѓународниот аеродром Скопје околу 20 часот.

Како што соопштуваат од Министерството за надворешни работи и надворешна трговија, на аеродромот патниците ќе ги пречека заменик-министерот за надворешни работи и надворешна трговија, Зоран Димитровски.

Во останатите подрачја погодени од воениот конфликт до денес 505 македонски граѓани се обратиле до Амбасадата во Абу Даби, 31 лице во Кувајт, 14 лица во Бахреин и 141 лице во Доха.

Во следните денови се очекува да започне реализацијата на враќањето на македонските државјани од Обединетите Арапски Емирати, како и на граѓаните кои се наоѓаат во Катар, Бахреин и Кувајт, за кои е предвидено враќање со организирани летови преку Кралството Саудиска Арабија. Процесот на евакуација се реализира согласно веќе разработен план, во согласност со безбедносните услови и во координација со надлежните институции, информира претходно ресорното Министерство.

Оттаму ги викаат сите македонски државјани кои сè уште не стапиле во контакт со надлежните дипломатско-конзуларни претставништва, а имаат потреба од асистенција, да го сторат тоа во најкраток можен рок преку дежурните телефонски броеви во дипломатско-конзуларните претставништва или преку СОС-бројот на МНРиНТ.

Поврзани вести

Македонија  | 05.03.2026
Попладне ќе пристигне владиниот авион со македонските граѓани евакуирани од Израел
Свет  | 03.03.2026
Иран: Подготвени сме на долга војна против САД и Израел, сè уште не сме го употребиле целото наше напредно оружје
Македонија  | 03.03.2026
Македонските граѓани кои се во Абу Даби може да се пријават: Се организира комерцијален лет за евакуација
﻿