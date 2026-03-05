Серена се враќа, тврди Ноле

Српскиот тенисер Новак Ѓоковиќ верува дека Серена Вилијамс ќе се врати на турнејата.

– Мислам дека ќе се врати. Не сум разговарал со неа, но мислам дека се очекува да се врати. Кога и каде, поединечно или двојки – не знаеме. Да бев на нејзино место, и јас би го чувал тоа во тајност. Сите се возбудени и дефинитивно е нешто што сите го очекуваат со нетрпение. Па ќе видиме. Вимблдон би бил добар избор. Би го избрал тоа како место за нејзино враќање, но не знам. Мислам дека таа би можела да игра еден или два турнира во пар со Венус. Љубителите на тенисот и јас би биле воодушевени да го видиме тоа. Таа навистина е една од најголемите спортистки. Би било одлично ако се врати, рече Ѓоковиќ на прес-конференцијата на Индијан Велс.