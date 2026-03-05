 Skip to main content
05.03.2026
Република Најнови вести
Четврток, 5 март 2026
Неделник

Ѓубрето слободно се шета, ако дојде, ќе му пресудам: Мајката која го сними насилниот сопруг револитирана!

Сервиси

05.03.2026

Мајката која лани го сними нејзиниот сопруг како го тепа нивното дете во скопската населба Драчево, повторно реагира, лута на институциите, бидејќи, како што вели, насилниот татко е на слобода. Снимката тогаш предизвика силни реакции во јавноста и беше повод за покренување постапка против 28-годишниот скопјанец.

Жената во објава на Фејсбук, жестоко ги критикува институциите, обвинувајќи ги дека не ги заштитиле неа и нејзините деца.

Да ти се плукнам во правдата. Ѓубрето да си шета слободно, викенд му следувало, можел да оди на работа – буквално ќе си шета како ништо да не се случило. Демек таква проценка се дала дека не бил опасен по живот. А што е со нас?, напиша таа.

Поврзани вести

Здравје  | 02.03.2026
Да се извади ретката болест од четирите ѕида на домот и да се претстави на јавноста е најтешкиот чекор
Семејство  | 22.02.2026
Кога почнуваме да личиме на својата мајка?
Хроника  | 16.02.2026
Маж ја претепал сопругата со која се разведува
﻿