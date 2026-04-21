Стојаноски за Предлог законот за измена и дополнување на Законот за пратеници: Само оние со македонско државјанство ќе може да бидат пратеници

Бојан Стојаноски, пратеник од редовите на ВМРО-ДПМНЕ во Собранието, гостуваше во Тема на денот на телевизија Сител, и кажа дека попладнево пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ поднесе предлог на Законот за изменување и дополнување на Законот за пратеници, каде се предвидува еден дополнителен услов, односно, пратеник во Собранието да може да стане само лице кое има само македонско државјанство.

Тој вели дека јавноста во изминатиов период е сведок на продукција на лаги од страна на СДС, и потсети на вчерашното соопштение на фејсбук страната на СДС во прашална форма, во однос на тоа дали дел од пратениците гласале на изборите во соседна земја. Стојаноски демантираше дека некој од нив поседува друго државјанство освен македонско, и ги повика опозиционерите од СДС да излезат на прес-конференција со истото, а не од собраниска говорница.

Во текот на вчерашниот ден, излезе една вест на фејсбук страната на СДС во којашто сме ние неколкумина, со една прашална форма дали сме гласале на изборите во Бугарија – рече Стојаноски.

Стојаноски вели дека тоа е стара вест, која била актуелна пред 5 години, каде тогашен министер за одбрана, а сегашен поранешен политичар во Бугарија, како што вели, сакајќи да создаде тема во јавноста ги наброил неколкумина, а тогаш имало и демант од нивна страна.

,Јас лично не демантирав, затоа што сметав дека не треба да се даде внимание на оваа тема, но со колегите разговаравме и одлучивме да ја пресретнеме оваа лага и уште еднаш да покажеме пред јавноста со што се служи СДС и на кое ниво е падната таа политичка партија. Затоа го поднесовме овој закон со идентичен текст како пред 5 години, тогаш коалицијата СДС и ДУИ не го поддржа – вели Стојаноски.

Тој кажа дека утре има пленарна седница, каде ќе побараат законот да се стави на дневен ред, и СДС да се изјасни дали сега го поддржува како опозиција или тогаш како власт не го поддржуваше. Стојаноски напомена дека токму оние кои беа неведени во вчерашното соопштение на СДС го поднеле овој закон, а ја искористи приликата да демантира.

,Уште еднаш да демантирам, дека никој од нас не поседува никакво друго државјанство, а најмалку бугарско, потенцираше Стојаноски и додаде: ,Ако се уверени во ова има начин тоа како да го докажат, нека се обратат до одредени институции, некој од нив нека нека излезе, ама да не биде од собраниска говорница, нека даде прес-конференција, секако дека ќе го тужиме, истакна Стојаноски.

Тој дополни дека станува збор за партија која ги губи судските спорови, но вели и декка повторно ќе најдат начин како ова да го заобиколат.