Иран e подготвен да ги продолжи борбите

Иранската новинска агенција Тасним објави дека Техеран е „целосно подготвен за можноста од повторно избувнување на војната“.

Според Тасним, Иран е подготвен за разместување на воените сили, за подготовка на список со цели и подготвува нови изненадувања.

Објавата уследи откако американскиот претседател Доналд Трамп за Си-ен-би-си (CNBC) изјави дека Иран „нема избор освен да испрати“ претставници во Пакистан на разговори со САД.

Трамп, одговарајќи на прашање дали ќе го продолжи примирјето ако биде постигнат договор во преговорите, истакна: „Не сакам да го направам тоа“.

Очекувам дека ќе бомбардираме бидејќи тоа би бил подобар пристап, истакна Трамп.

Тој додаде дека американската армија го искористила примирјето за да ја надополни опремата и оти е подготвена да ги продолжи нападите врз Иран. Според него, Иран малку ги обновил своите резерви оружје.

Вооружени сме до заби. Имаме толку многу муниција, толку многу од сè … Подготвени сме. Армијата е нетрпелива да започне, наведе Трамп.

И додека двете страни тврдат дека се подготвени за продолжување на војната, неизвесно е дали ќе се одржат преговори пред истекот на двонеделниот прекин на огнот помеѓу САД и Иран. Примирјето истекува в среда по американско време односно четврток по иранско време.

Претходно, портпаролот на иранското Министерство за надворешни работи Есмаил Багаи изјави дека сè уште не е донесена одлука за испраќање на ирански претставници во Исламабад на нов круг преговори со САД. Тој не откри кои се условите на Иран за да се врати на преговарачката маса.

На првиот круг разговори не беше постигнат договор за двете клучни прашања – иранската нуклеарна програма и Ормуска Теснина.