Стојаноски: За бугарската негација на Македонија, Филипче нема јасен и сериозен став

Сметам дека тоа е добро обмислено, и сметам дека господинот Филипче од тоа место, давајќи една таква изјава сакаше да испрати порака, како што мислам и дека изјавите дадени на поткасти на членови на неговиот Извршен одбор исто така не беа случајни, туку тоа е порака која што треба некаде да стигне – рече Бојан Стојаноски, пратеник од редовите на ВМРО-ДПМНЕ на гостување во емисијата „За или против“ на Алфа телевизија.

Пратеникот Стојаноски се осврна на дадената изјава на Венко Филипче дека Бугарија никогаш не го оспорувала нашиот идентитет и нагласи дека токму дадената изјава токму каде што се наоѓа почивалиштето на најголемиот македонски апостол, од аспект на револуционерната идеја, како што кажа тој, е добро обмислено и според него, Филипче испраќа две пораки. Тој додаде дека СДС немаат црвени линии и ја релативизираат бугарската негација на Македонија.