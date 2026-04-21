Стојаноски: Бараме предвидлив пат кон ЕУ кој нема да се заснова на билатерални прашања

Пратеникот од ВМРО-ДПМНЕ, Бојан Стојаноски, беше гостин во Тема на денот на Сител телевизија, каде се осврна на темата за новата влада во Бугарија и што тоа би значело за Македонија. Според него, во духот на добрососедските односи и во духот на Европа, една држава не треба да ја ветоизира соседната, затоа што кога би се исклучила политиката, би значело корист за двете страни, а како позитивен пример го посочи коридорот 8. Стојаноски кажа дека се цели кон предвидлив пат кон ЕУ за Македонија, а не да се сведува на билатерални спорови.

Ова прашање мислам дека треба да го гледаме од повеќе агли. Првиот агол е одреден стремеж којшто го имаме ние, дека навистина ќе имаме еден квалитетен соговорник, сега веќе кога има полна политичка компресија и дека ќе можеме да седнеме и да развиеме дијалог, во којшто ќе најдеме решение на очигледниот проблем којшто го имаме.Нашиот став е тука јасен – рече Стојаноски.

Според него, Бугарија како земја членка на ЕУ, која би имала еднопартиска власт, не треба да ја ветоизира соседната држава во духот на Европа или во духот на добрососедските односи.

Сакаме да бидеме реални, а тоа значи дека Македонија треба да биде исто така рационална, мирна, но внимателна и цврста во своите ставови, бидејќи навистина ова за нас е прашање кое што не треба да трпи одредни попуштања – вели Стојаноски.

Тој даде и позитивен пример, откако би се исклучила политиката во разговорите меѓу двете држави.

Светол пример е и договорот за коридорот 8, за тунелот во третата фаза за пругата кон Бугарија. Седнаа министрите за транспорт на двете држави и се договорија, најдовме и заедничко финансирање, и тој проблем по 35 години ќе биде решен. Сметам дека и во таков дух можеме да разговориме и да ги отвориме прашањата. Ние треба да си останеме на нашите ставови и аргументирано да ги браниме – нагласи Стојаноски.

Стојаноски потенцираше дека се цели кон предвидлив пат кон ЕУ, без билатерални прашања во него, од аспект да се знае, како што вели тој, дека не би имало повеќе отстапки.