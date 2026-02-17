Стефановски: Ако Украина треба да стане членка на ЕУ без никакви критериуми, Македонија треба да стане членка уште вчера

Безбедносниот аналитичар, Милан Стефановски, за весникот ВЕЧЕР, нагласи дека ако Украина е проектирана како земја кандидат за полноправно членство до 2027 без никакви критериуми, тогаш Македонија, со исполнети критериуми од Копенхаген, треба да биде членка на ЕУ уште вчера. Според него, заклучоците од Минхенската безбедносна конференција во овој момент се дека Европа е принудена да го бара своето место на светската геополитичка сцена, бидејќи досегашниот релативно удобен безбедносен американски штит веќе не е толку цврст.

– Европа и САД заедно, но под услови кои ќе ги диктираат САД. Македонија засега многу добро успева балансирано да се позиционира во овие тектонски поместувања помеѓу САД и ЕУ. И, двата наши стратешки партнери ни се потребни во нашата иднина. Она што САД го бара од ЕУ е и принципиелноста за да се врати на глобалната цена со јасни правила. Оттаму, ако Украина е проектирана како земја кандидат за полноправно членство до 2027 без никакви критериуми, тогаш Македонија, со исполнети критериуми од Копенхаген, треба да биде членка на ЕУ уште вчера. Ако геополитиката го има последниот збор пред критериумите, Западниот Балкан не е ништо помалку ризичен од некоја идна Украина заради малигното влијание на Русија и Кина на овие простори, во кои сè уште лебдат нерешени територијални прашања, вели Стефановски во изјава за весникот ВЕЧЕР.