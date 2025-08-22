 Skip to main content
22.08.2025
Република Најнови вести
Петок, 22 август 2025
Неделник

Средба на Николоски и Рокас

Македонија

22.08.2025

Заменик претседателот на Владата и министер за транспорт Александар Николоски, денеска оствари средба со шефот на Делегацијата на ЕУ во државата, Михалис Рокас.

Министерот Николоски го информираше евроамбасадорот за прогресот на актуелните проекти под надлежност на Министерството за транспорт, со акцент на проектите во патната и железничката инфраструктура како дел од Коридорите 8 и 10.

-Соговорниците разменија мислења и ставови за актуелните политички и економски прашања во земјава и регионот, како и за можностите за отпочнување на капитални проекти во државата поддржани од Унијата, која е силен и стратешки партнер како во процесот на пристапување на државата во европско семејство, така и во обезбедувањето на финансиска поддршка на низа значајни проекти, информираат од Министерството.

