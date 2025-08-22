Вилем Дефо го прими Почесното срце на Сараево: Фестивалите се исклучително важни, сега повеќе од кога било, бидејќи го одржуваат киното во живот

Во емотивна церемонија, 31-то издание на Сараевскиот филмски фестивал му оддаде почит на еден од најголемите актери на нашето време, Вилем Дефо, доделувајќи му ја највисоката награда, „Почесно срце на Сараево“, за неговиот исклучителен придонес кон филмската уметност. Дефо, кој првпат го посетил фестивалот пред 25 години како гест на солидарност, го искористи своето враќање за да ја прослави моќта на филмот и отпорноста на градот.

При врачувањето на наградата, директорот на фестивалот, Јован Марјановиќ, истакна дека првата посета на Дефо била гест на поддршка во тешките повоени години. „Твоето враќање сега, четвртина век подоцна, е потсетник дека уметноста гради трајни врски“, рече Марјановиќ.

Видно трогнат, Дефо ѝ се обрати на публиката: „Многу сум среќен што сум тука. Имате голема среќа што го имате овој филмски фестивал. Фестивалите се исклучително важни, сега повеќе од кога било, бидејќи го одржуваат киното во живот… Многу ми е мило што го гледам Сараево како напредува“.

Покрај наградата, Дефо одржа и мастерклас за млади филмаџии и публика, каде што даде длабок увид во својата уметност. Тој објасни дека го привлекуваат улоги кои бараат трансформација, бидејќи тие „те ослободуваат и те учат како да живееш“. Како посебно искуство ја издвои улогата на Винсент ван Гог во филмот „На портата на вечноста“, која го научила на поинаков начин на гледање на светот.

„На некој начин, така се сеќавам на мојот живот“, рече тој, објаснувајќи дека кога гледа исечок од стар филм, повеќе се сеќава на тоа каде бил и што правел во тој период од животот, отколку на самиот филм.

Наследството на Вилем Дефо лежи во неговата уникатна способност да балансира помеѓу два света. Тој е една од ретките ѕвезди кои со подеднаква леснотија можат да бидат негативец во мега-блокбастер како „Спајдермен“ и протагонист во храбар, авангарден филм на Ларс фон Трир. Токму таа бестрашност и уметничка љубопитност го прават совршен лауреат за Сараевскиот филмски фестивал – манифестација која е родена од пркосот на војната и која отсекогаш ги славела храбрите и бескомпромисни автори.

Неговата посета не е само доаѓање на уште една холивудска ѕвезда, туку средба на сродни души – актер кој никогаш не се плашел од ризик и фестивал кој е симбол на уметничката храброст.