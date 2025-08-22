 Skip to main content
22.08.2025
Република Најнови вести
Петок, 22 август 2025
Неделник

Украинската морнарица нападнала руска база на дронови во Севастопол

Свет

22.08.2025

Video printscreen

Украинската морнарица денеска соопшти дека нападнала руска база на дронови лоцирана во Севастопол, објавија украинските медиуми.

  • -Украинските сили и средства уништија база на дронови во која се сместени „Форпост“ и „Мохаџер-6“ на аеродромот Херсонес во градот Севастопол во привремено окупираниот Крим, се вели во соопштението.
  • Прес-службата, исто така, забележа дека нападите оштетиле до три дронови „Мохаџер-6“ и два дрона „Форпост“, кои Русија ги користела за следење на површинските активности во Црното Море.
  • Руските загуби на бојното поле во војната против Украина од 24 февруари 2022 година до 22 август 2025 година изнесуваат приближно 1.074.320 војници, вклучувајќи 790 во последните 24 часа, според украинските медиуми

Поврзани вести

Свет  | 03.07.2025
Борба со дронови над Москва
Свет  | 11.06.2025
Руските сили се поактивно употребуваат нов ударен дрон подобрен со вештачка интелигенција
Свет  | 07.05.2025
Руски дрон оштети конструкција за заштита од нуклеарната централа во Чернобил, поправките ќе чинат милиони