Секогаш е добро време за варен ѓеврек

Ако сте љубител на домашно печиво, овој рецепт за варени ѓевреци ќе ве воодушеви. Меки одвнатре, со крцкава надворешност и богато наросени со сусам, овие ѓевреци се идеални за појадок, ужина или друштво со чаша јогурт.

Потребни состојки:

500 мл вода

200 мл масло

3 мали лажички сол

4 мали лажички шеќер

1 свеж квасец (или еквивалентен сув)

Брашно – по потреба (околу 800 г – 1 кг)

Сусам – по вкус

Сол и вода за варење



Начин на подготовка:

Во длабок сад ставете ја водата, маслото, солта и шеќерот. Додајте го квасецот и постепено додавајте брашно додека не добиете меко и нелепливо тесто.

Оставете го тестото покриено да нарасне (кисне) околу 45–60 минути.

Откако ќе нарасне, поделете го на 20–25 мали топчиња. Од секое топче формирајте ѓеврек (со виткање во форма на прстен).

Во тенџере зовријте вода со малку сол. Секој ѓеврек ставете го внимателно во зовриената вода и варете го кратко – 10-15 секунди, само додека исплива на површина.

Веднаш извадете го од водата, исцедете и извалкајте го во сусам.

Наредете ги варените ѓевреци во тава на хартија за печење. Оставете ги да отстојат околу 10 минути.

Печете ги во загреана рерна на 200°C додека не добијат златно-кафеава боја (околу 20–25 минути, во зависност од рерната).



Совет плус:

Доколку сакате дополнителна крцкавост, прскајте ги ѓевреците со малку вода пред печење или вметнете тавче со вода во рерната за пареа.

Овие ѓевреци се совршени со јогурт, ајвар или сирење.