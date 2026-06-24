Сиљановска-Давкова на средба со директор на Институтот „Сервантес“, Луис Гарсија Монтеро

Во пресрет на вечерашното отворање на „Струшките вечери на поезијата“, претседателката на државата Гордана Сиљановска-Давкова го прими Луис Гарсија Монтеро, директор на Институтот „Сервантес“ и истакнат шпански поет, придружуван од Рафаел Сориано Ортиз, амбасадор на Шпанија во Скопје.

Во својство на покровителка на фестивалот, таа истакна дека шпанската поезија има посебно место во неговата историја, потсетувајќи на учеството на Рафаел Алберти во 1978 година и на шпанскиот лауреат Хусто Хорхе Падрон, кој ќе остане запаметен по извонредните стихови посветени на Струга. За претседателката, Институтот „Сервантес“ одигра клучна улога во развојот и промоцијата на шпанскиот јазик и култура, за што Луис Гарсија Монтеро има особена заслуга. Потенцирајќи ја важноста на шпанско-македонската културна поврзаност и соработка, гостинот посочи дека Институтот „Сервантес“ потпишал Меморандум за соработка со Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, соопшти Кабинетот на Сиљановска-Давкова.

Соговорниците оцениле дека отворањето на Институт „Сервантес“ во Скопје, на чија реализација активно работат Монтеро и амбасадорот Ортиз, би овозможило продлабочување на културните врски меѓу двете земји.