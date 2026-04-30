Шилегов: Филипче сам треба да си поднесе оставка поради катастрофалниот рејтинг

Не можеме ние претседателот Филипче да го принудиме да поднесе оставка. Ама ако ги имате овие резултати, ако ги имате последните анкети, ако го имате рејтингот на претседателот на партијата, кој е катастрофален, но упорно да тврдиш дека ти си вистинското решение, а никој друг не чини, знаете на човек со сила му се зема, ама не му се дава, вклучително и памет, рече Петре Шилегов поранешен функционер од СДСМ во интервју за „Фокус“.

Шилегов посочи дека реакции за несоодветното водење на партијата имало и од обичните членови на партијата и од претседателите на општинските организации.