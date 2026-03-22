СДСМ: Спиралата на раст на цените на прехранбените производи веќе се активираше

Три недели Владата на Мицкоски ги остави граѓаните сами и не презеде никакви мерки за високите цени на горивата. Спиралата на раст на цените на прехранбените производи веќе се активираше. Започнати се поскапувањата во маркетите. Маслото за јадење е над 100 денари, јајцата се над 300 денари, зеленчукот и овошјето над 100 денари за килограм, се вели во партиското соопштение од СДСМ.

Владата на Мицкоски задоцни. Сите влади во регионот веќе од прв ден преземаа мерки, Црна Гора веднаш ги намали акцизите за 50%, во Албанија акцизата е преполовена, во Босна и Херцеговина и Хрватска има замрзнати цени на горивата. Само владата на Мицкоски не направи ништо. Очигледно намерно, за да профитираат бизнисите на ВМРО. Се најавува и ново покачување на цените на горивата. Потоа и да се стабилизираат цените на светските берзи цените во маркетите нема да се намалат“, се вели во соопштението..

Оттаму додаваат дека најавеното намалување на ДДВ за горивата од 18 на 10 проценти не е доволно и граѓаните нема да ги почувствуваат ефектите.