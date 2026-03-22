 Skip to main content
Република Најнови вести
Неделник

СДСМ: Спиралата на раст на цените на прехранбените производи веќе се активираше

Македонија

22.03.2026

Три недели Владата на Мицкоски ги остави граѓаните сами и не презеде никакви мерки за високите цени на горивата. Спиралата на раст на цените на прехранбените производи веќе се активираше. Започнати се поскапувањата во маркетите. Маслото за јадење е над 100 денари, јајцата се над 300 денари, зеленчукот и овошјето над 100 денари за килограм, се вели во партиското соопштение од СДСМ.

Владата на Мицкоски задоцни. Сите влади во регионот веќе од прв ден преземаа мерки, Црна Гора веднаш ги намали акцизите за 50%, во Албанија акцизата е преполовена, во Босна и Херцеговина и Хрватска има замрзнати цени на горивата. Само владата на Мицкоски не направи ништо.

Очигледно намерно, за да профитираат бизнисите на ВМРО.

Се најавува и ново покачување на цените на горивата.  Потоа и да се стабилизираат цените на светските берзи цените во маркетите нема да се намалат“, се вели во соопштението..

Оттаму додаваат дека најавеното намалување на ДДВ за горивата од 18 на 10 проценти не е доволно и граѓаните нема да ги почувствуваат ефектите.

Владата мора итно да ги прифати мерките на СДСМ.

Намалување на ДДВ за горивата од 18% на 5%, намалување на акцизата за 4 денари по литар, укинување на ДДВ за основните прехранбени производи и преполовување на цените на патарините.

Овие мерки ќе значат долгорочно и сеопфатно решение, вистински и реално ќе се намалат цените и на горивата и на храната и ќе се заштити стандардот на граѓаните во оваа криза“, се вели во соопштението на СДСМ.

Поврзани вести

Македонија  | 22.03.2026
Башановиќ, екс советникот на Заев, и Милјан Шчекиќ ја креираат политиката и го водат пиарот на СДСМ
Македонија  | 21.03.2026
ВМРО-ДПМНЕ: СДС е синоним за корупција и криминал, Филип Андов кој е осуден на затворска казна, се уште им е во ИО
Македонија  | 21.03.2026
СДСМ бара темелна истрага за случајот со Државниот инспекторат за земјоделие
﻿