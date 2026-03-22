Зеленски: Разговорите со американските претставници ќе продолжат

Претседателот на Украина, Володимир Зеленски синоќа истакна дека украинската делегација имала средба со претставниците на САД и дека разговорите ќе продолжат денеска.

Важно е за сите нас во светот дипломатијата да продолжи и да се обидеме да ја завршиме оваа војна – војната на Русија против Украина. На никој не му е потребна војна. Тимовите ќе продолжат да комуницираат утре“, рече Зеленски во синоќешното видео обраќање.

Според него, најважно е да се разбере колку е подготвена руската страна да оди до вистинскиот крај на војната и колку се подготвени да го сторат тоа чесно и со достоинство.