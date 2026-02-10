 Skip to main content
10.02.2026
Република Најнови вести
Вторник, 10 февруари 2026
Неделник

Потрес во албанскиот политички блок: Арбен Зибери ја напушти ДУИ, му се приклучи на Меџити

Македонија

10.02.2026

Facebook/Izet Mexhiti

Поранешниот пратеник на ДУИ, д-р Арбен Зибери, внук на Насер Зибери, решил да го продолжи својот политички ангажман заедно со Изет Меџити, објави порталот Газета.

Семејството Зибери е познато како семејство со интелектуална традиција и со значаен влијание, особено во Скопје. Овој развој се гледа како доказ дека по победата на локалните избори, Вреди, исто така се консолидира и во регионот на Скопје, со проширување на својата политичка база, пишува порталот.

Арбен Зибери е познат како еден од најактивните пратеници во Собранието, но и како успешен професионалец во медицинската област.

Во Владата на СДСМ и ДУИ беше и директор на Центарот за јавно здравје.

Поврзани вести

Македонија  | 04.02.2026
Потпретседателот на ДУИ вели дека немало да влезат во Владата без договор, иако признава дека никој не ги поканил
Македонија  | 23.01.2026
ДУИ се премисли: Нема да гласаме за „Сејф сити“
Македонија  | 20.01.2026
Бараат казните да бидат и на албански јазик: ДУИ ќе даде поддршка за Законот за „Сејф сити“
﻿