Потрес во албанскиот политички блок: Арбен Зибери ја напушти ДУИ, му се приклучи на Меџити

Facebook/Izet Mexhiti

Поранешниот пратеник на ДУИ, д-р Арбен Зибери, внук на Насер Зибери, решил да го продолжи својот политички ангажман заедно со Изет Меџити, објави порталот Газета.

Семејството Зибери е познато како семејство со интелектуална традиција и со значаен влијание, особено во Скопје. Овој развој се гледа како доказ дека по победата на локалните избори, Вреди, исто така се консолидира и во регионот на Скопје, со проширување на својата политичка база, пишува порталот.

Арбен Зибери е познат како еден од најактивните пратеници во Собранието, но и како успешен професионалец во медицинската област.

Во Владата на СДСМ и ДУИ беше и директор на Центарот за јавно здравје.