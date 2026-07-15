Последен ден за договор за Изборниот законик и четири милиони евра кои треба да ги добие Македонија

Политичкиот театар на СДСM, Левица и ДУИ е разобличен, се докажа дека немаат никаква намера да се договорат за нов Изборен законик и дека свесно го блокираат, напоменуваат од ВМРО-ДПМНЕ. Денеска е последен ден за договор. Според најавите од опозицијата мали се шансите за усогласен став. Очигледно е дека СДСМ, Левица и ДУИ се координирани и имаат една единствена цел, а тоа е да не се донесе нов Изборен законик.

Опозицијата не сака да слушне за гласање на дијаспората, додека за ВМРО-ДПМНЕ тоа е единствениот услов. Овој Изборен законик е дел од реформската агенда и треба да се усвои денеска. Ако го донесеме Македонија ќе добие 4 милиони евра од ЕУ.