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Последен ден за договор за Изборниот законик и четири милиони евра кои треба да ги добие Македонија

Македонија

15.07.2026

Политичкиот театар на СДСM, Левица и ДУИ е разобличен, се докажа дека немаат никаква намера да се договорат за нов Изборен законик и дека свесно го блокираат, напоменуваат од ВМРО-ДПМНЕ. Денеска е последен ден за договор. Според најавите од опозицијата мали се шансите за усогласен став. Очигледно е дека СДСМ, Левица и ДУИ се координирани и имаат една единствена цел, а тоа е да не се донесе нов Изборен законик.

Опозицијата не сака да слушне за гласање на дијаспората, додека за ВМРО-ДПМНЕ тоа е единствениот услов. Овој Изборен законик е дел од реформската агенда и треба да се усвои денеска. Ако го донесеме Македонија ќе добие 4 милиони евра од ЕУ.

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