09.05.2026
Почина Дејан Николовски, член на Извршниот одбор на СДСМ

Утрово во Скопје починал Дејан Николовски долгодишен член и функционер на партијата СДСМ и екс владин советник.

Веста за загубата на Николовски ја соопштија од СДСМ од каде упатија телеграма со сочувство до семејството.

„Сочувство до семејството, роднините, пријателите на прерано починатиот наш другар и сопартиец, Дејан Николовски.

Загубивме голем другар, неуморен борец за социјалдемократијата и нашите вредности. Неговиот придонес во СДСМ ќе остане трајно во сеќавањата на сите нас. Нека почива во мир!“ се наведува во објавата на СДСМ.

Извор: Фокус

