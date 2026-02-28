 Skip to main content
28.02.2026
Република Најнови вести
Сабота, 28 февруари 2026
Неделник
Петрушевски: СДС беше сојузник на криминалот на Груби, затоа денеска толку силно го бранат

Македонија

28.02.2026

СДС беше сојузник на криминалот на Груби, затоа денеска толку силно го бранат. Откако се излетаа со различни тези, соопштенија и прес-конференции, од СДС не поставија ниту едно пратеничко прашање кон претставниците на Владата за Артан Груби. Дури имаат и страв кога ќе се спомне името на Артан Груби, па избегаа од собраниската сала, изјави Бране Петрушевски, пратеник на ВМРО-ДПМНЕ.

Филипче, Заев, Спасовски, Зечевиќ и останатиот дел поранешни функционери на СДС, се фатени во голема паника и хистерија од можните искази во обвинителството на Артан Груби, додаде Петрушевски.

„Во СДС се свесни што се може да каже Груби, па затоа и го бранат неговиот криминал. Толку ги немаат брането дури ни криминалите на Заев и Филипче.

Во превод, ако Груби прозбори, голем дел од поранешните функционери на СДС, ќе треба да седнат на обвинителна клупа“, потенцира во изјават.

Затоа го повикуваме ЈО, сите индиции и сомнежи кои сме ги пренесувале во јавноста да ги истражи. На крајот, СДС сами ќе си пресудат, нагласи Петрушевски.

