 Skip to main content
17.04.2026
Република Најнови вести
Петок, 17 април 2026
Неделник

Отфрлена тужбата на Заев против Петрушевски 

Македонија

17.04.2026

Основниот суд Струмица се прогласи за месно ненадлежен по тужбата поднесена од поранешниот премиер и лидер на СДСМ Зоран Заев против пратеникот од ВМРО-ДПМНЕ Бране Петрушевски, информира самиот Петрушевски на својот профил на Фејсбук.

Навидум мала, но за мене голема победа против Зоран Заев. Со решение, Основниот суд Струмица се прогласи за месно ненадлежен по тужбата поднесена од Заев против мене. Или поранешниот премиер и претседател на телото за реформи во правосудството, заедно со својот адвокат роднина, навистина немаат поим од правото, или сè уште мислат дека Струмица е нивен личен пашалук, па се обиделе на ваков начин да влијаат врз пресудата.

Како и да е, ваквиот обид на блеферот Заев не помина, а уште помалку успеа во намерата да ме замолчи. Продолжуваме“, нашиша пратеникот Петрушевски.

Поврзани вести

Македонија  | 05.04.2026
ВМРО-ДПМНЕ: Филипче за неколку месеци се скара со сите, само со Заев не
Македонија  | 15.03.2026
Веќе е јасно дека ССМ и СДСМ делуваат заеднички
Македонија  | 14.03.2026
Петрушевски: СДС е еднакво на ССМ, денешниот протест е измама, а не борба за работнички права