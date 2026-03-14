14.03.2026
Сабота, 14 март 2026
Меѓународна конференција за институционалните и клиничките аспекти и решенија по пожарот во Кочани
Петрушевски: СДС е еднакво на ССМ, денешниот протест е измама, а не борба за работнички права

Македонија

14.03.2026

Безидејноста и пропаста на СДС одат до таму што застануваат зад секој кој ќе најави протести, рече на денешната прес-конференција пратеникот Бране Петрушевски.

Зад денешните протести јавноста јасно виде дека наместо ССМ, стои СДС односно нивни луѓе ги организираат работниците низ Македонија за да дојдат денес во Скопје. Колку за илустрација, во Тетово, како и од тој регион работниците ги организираше истакнатиот член на СДС, Мирослав Павловски. Работниците од Струмица и околината ги организираше Бранко Георгиев. Тој е поранешен раководител во струмичкото Јавно претпријатие „Комуналец“ во време на СДС. Оливер Трајковски кој води штаб на СДС во Куманово и е вработен во тамошното Јавно претпријатие „Чистота и зеленило“ ги организира работниците од Куманово и кумановско. И сите овие како и други од СДС кои се во организацијата на денешниот протест, наместо да ја зајакнуваат партијата која се движи кон пропаст да не кажеме исчезнување, тие решиле да си организираат протести на ССМ. Барањата на работниците се едно и работниците имаат право да бараат остварување на истите. Но, начинот на кој се организирани овие денешни протести е се само не синдикална активност и борба за остварување на работничките права. Овие примери и организацијата на денешниот протест покажува само едно дека стои знак на равенство помеѓу ССМ и СДС или ако сакате СДС е еднакво на ССМ, истакна Петрушевски.

Поврзани вести

Македонија  | 14.03.2026
 Со партиски обележја на СДСМ на протест на ССМ
Македонија  | 13.03.2026
Зошто СДСМ се толку опседнати со Вучиќ и Србија?
Македонија  | 09.03.2026
Како Филипче лажеше за наводни мигранти во Македонија
