Петрушевски: СДС е еднакво на ССМ, денешниот протест е измама, а не борба за работнички права

Безидејноста и пропаста на СДС одат до таму што застануваат зад секој кој ќе најави протести, рече на денешната прес-конференција пратеникот Бране Петрушевски.

Зад денешните протести јавноста јасно виде дека наместо ССМ, стои СДС односно нивни луѓе ги организираат работниците низ Македонија за да дојдат денес во Скопје. Колку за илустрација, во Тетово, како и од тој регион работниците ги организираше истакнатиот член на СДС, Мирослав Павловски. Работниците од Струмица и околината ги организираше Бранко Георгиев. Тој е поранешен раководител во струмичкото Јавно претпријатие „Комуналец“ во време на СДС. Оливер Трајковски кој води штаб на СДС во Куманово и е вработен во тамошното Јавно претпријатие „Чистота и зеленило“ ги организира работниците од Куманово и кумановско. И сите овие како и други од СДС кои се во организацијата на денешниот протест, наместо да ја зајакнуваат партијата која се движи кон пропаст да не кажеме исчезнување, тие решиле да си организираат протести на ССМ. Барањата на работниците се едно и работниците имаат право да бараат остварување на истите. Но, начинот на кој се организирани овие денешни протести е се само не синдикална активност и борба за остварување на работничките права. Овие примери и организацијата на денешниот протест покажува само едно дека стои знак на равенство помеѓу ССМ и СДС или ако сакате СДС е еднакво на ССМ, истакна Петрушевски.