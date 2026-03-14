Сабота, 14 март 2026
Меѓународна конференција за институционалните и клиничките аспекти и решенија по пожарот во Кочани

Хамас го повика Иран да не ги напаѓа соседните земји

Свет

14.03.2026

Палестинското движење Хамас денеска го повика Иран да не ги напаѓа соседните држави, бидејќи ширењето на конфликтот би можел дополнително да го дестабилизира регионот.

Потврдувајќи го правото на Исламската Република Иран да одговори на оваа агресија со сите расположиви средства во согласност со меѓународните норми и закони, движењето ги повикува своите браќа во Иран да избегнуваат таргетирање на соседните земји, се наведува во соопштението од Хамас.

Денешната порака од Хамас до Техеран е значајна бидејќи Иран со години е еден од главните меѓународни сојузници на Хамас. Техеран го поддржува палестинското движење политички и, заедно со другите милитантни групи во регионот, му обезбедува финансиска и воена помош, иако Хамас формално не е дел од мрежата на регионални сојузници на Иран, како што е либанскиот Хезболах.

Поврзани вести

Свет  | 14.03.2026
Иран повторно го ракетираше Израел
Свет  | 13.03.2026
Хегсет: Иранскиот врховен лидер е ранет и веројатно обезличен
Свет  | 13.03.2026
САД нудат награда до 10 милиони долари за информации за Моџтаба Хамнеи и други високи ирански функционери
