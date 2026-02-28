Калас: Најновите случувања на Блискиот Исток означуваат исклучителна опасност

Високата претставничка на Европската Унија за надворешни работи и безбедносна политика, Каја Калас, изјави дека најновите случувања на Блискиот Исток означуваат исклучителна опасност, бидејќи „иранскиот режим продолжува да го дестабилизира регионот преку своите ракетни и нуклеарни програми, како и поддршката на терористичките групи“.

„ЕУ усвои строги санкции против Иран и поддржа дипломатски решенија, вклучително и за нуклеарното прашање“, напиша Калас на „Икс“.

Европските претставници нагласуваат дека заштитата на цивилите и почитувањето на меѓународното хуманитарно право се приоритети.

Таа, исто така, нагласи дека ЕУ активно ја ангажира својата конзуларна мрежа за да помогне во евакуацијата на граѓаните од погодените области, додека несуштинскиот персонал е повлечен од регионот.

„Нашата поморска мисија „Аспидес“ останува во состојба на висока готовност во Црвеното Море и е подготвена да помогне во одржувањето на отворен поморски коридор“, рече Калас.

Претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, во објава на „Икс“ нагласи дека „случувањата во Иран се многу загрижувачки“.

„Остануваме во близок контакт со нашите партнери во регионот и ја потврдуваме нашата силна посветеност на зачувувањето на регионалната безбедност и стабилност. Обезбедувањето нуклеарна безбедност и спречувањето на какви било дејствија што би можеле дополнително да ги ескалираат тензиите или да го поткопаат глобалниот режим на неширење на нуклеарно оружје се од најголема важност“, рече фон дер Лајен.

И таа потсети дека ЕУ усвои сеопфатни санкции како одговор на дејствијата на „убиствениот режим и Револуционерната гарда“ на Иран и постојано промовира дипломатски напори насочени кон решавање на нуклеарните и балистичките програми преку договорено решение.

„Во тесна координација со земјите-членки на ЕУ, ќе ги преземеме сите потребни чекори за да обезбедиме граѓаните на ЕУ во регионот да можат да сметаат на нашата целосна поддршка. Ги повикуваме сите страни да покажат максимална воздржаност, да ги заштитат цивилите и целосно да го почитуваат меѓународното право“, наведува претседателката на Европската комисија.