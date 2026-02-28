Палатата на Хамнеи во Иран е целосно срамнета со земја

Израелските напади врз Иран беа насочени кон врховниот лидер на Иран, ајатолахот Сејед Али Хамнеи, и претседателот Масуд Пезешкијан.

АПА објави дека анонимен израелски функционер му кажал на „Тајмс оф Израел“ за нападот. Беше објавено дека во нападите биле цел на највисокото воено и политичко раководство на Иран.

Сепак, резултатите од нападите сè уште не се познати. Треба да се напомене дека претходно, иранските медиуми ги негираа обвинувањата за убиството на претседателот Пезешкијан. Ројтерс објави дека Хамнеи не е во Техеран и дека е преместен на побезбедно место.

Сателитските снимки објавени од „Њујорк тајмс“ го покажуваат уништувањето на комплексот на иранскиот врховен лидер Али Хамнеи во Техеран по израелскиот воздушен напад. Хамнеи беше меѓу неколкуте високи ирански лидери кои беа цел на нападите на ИДФ утрово, според израелски функционер, иако резултатите се нејасни.