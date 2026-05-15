Петок, 15 мај 2026
Oсмани и Димитров се караат кој од двата Протоколи со Бугарија е полош

Вистината за протоколите со Бугарија не може да се сокрива со дневнополитички манипулации, напиша поранешниот министер за надворешни работи Бујар Османи кој го обвинува неговиот преходник Димитров чии Протокол е подобар иако за Македонија и двата документи се подеднакво лоши.

Првиот протокол е далеку попроблематичен од вториот протокол и тоа поради една суштинска разлика убеден е Османи.

Што содржат двата протоколи

,Во првиот протокол постои обврзувачка клаузула дека во рок од една година Историската комисија треба да постигне резултати за најчувствителните прашања — Илинденското востание и Гоце Делчев со конкретни обврски и рокови.

Вториот протокол на Османи и Генчоска е исто така екстремно лош за Македонија

Главните точки на протоколот на Османи

Внесување на Бугарите во македонскиот Устав, спречување на „говор на омраза“ меѓу двете држави, вклучително и во медиуми, институции и натписи на споменици, работа на Заедничката историска комисија за усогласување на делови од историјата и препораки за учебници и чествувања на историски личности и настани.

Првиот протокол го потпишаа Никола Димитров екс министер за надворешни работи на Македонија и Екатерина Захариева на 10 јуни 2019 година во Софија. Главни точки се организирање заеднички чествувања на одредени историски личности и настани и борба против говорот на омраза.

Игор Чавески

