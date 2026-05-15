Клековски: Фондот бара решение за техничките проблеми при исплата на породилното боледување

Фондот за здравство работи да најде решение за техничките проблеми при исплатата на породилното отсуство. Дел од проблемите се од помалите фирми кои не прават разлика помеѓу пријавувањето на патолошка бременост или породилно отсуство, а разликата е во поцентите и различните пријавувања, вели Сашо Клековски, директор на Фондот за здравствено осигурување.

Клековски при денешниот престој во Прилеп одговараше на новинарско прашање за исплатата на породилното боледување. Проблем има што помалите фирми не пријавуваат соодветно патолошка бременост и породилно отсуство.

Бараме техничко решение како тоа да се надмине, меѓутоа за разлика од другите исплати, овие се фреквентно променливи и некогаш процесите не се следат соодветно. Дел од проблемите што настануваат се, посебно од помалите фирми кои не прават разлика помеѓу пријавувањето на патолошка бременост и на породилен надомест. Разликата е во тоа што за едните надоместот е 70, а за другите е 100 проценти. А за тоа мора да се поднесе ново барање. Само овој месец имавме 10-тина случаи на жалби и констатиравме дека е побаран надомест за патолошка бременост, а не е испратен документ дека родилката е на породилно отсуство. Работиме на тоа, ние постојано се извинуваме за непријатностите, меѓутоа се трудиме да најдеме техничко решение за да го олесниме процесот и на пријавување и на исплата, објаснува Клековски.

Toj признава дека системот за исплата на породилните боледувања е таков каков што е. Посебно има проблеми со почетните и со завршните месеци, бидејќи и првиот и последниот месец поминуваат низ процес на верификација во подрачните служби на Фондот и таа верификација сѐ уште е рачна.