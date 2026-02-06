 Skip to main content
06.02.2026
Република Најнови вести
Петок, 6 февруари 2026
Неделник
5avDCT2iE4A

Нови простории на Институтот за трансфузиона медицина во Тетово

Македонија

06.02.2026

Министерство за здравство

Министерот за здравство, Азир Алиу, заедно со првиот заменик претседател на Владата и министер за европски прашања, Беким Сали, денеска ги посетија новите простории на Институтот за трансфузиона медицина во Тетово.

Со денешната промоција целосно го заокружуваме процесот на реконструкција на новите просторни капацитети за Институтот за трансфузиона медицина во Тетово. За таа цел, од Институтот се инвестирани околу 8,3 милиони денари. Регионалниот центар за трансфузија во Тетово, како составен дел на Институтот, опфаќа и три помали центри: во Гостивар, Кичево и Струга. Овој регионален центар ја обработува крвта собрана од другите центри, нуди амбулантски здравствени услуги за пациентите, организира акции за дарување крв и ги снабдува клиниките и болниците во овој регион со крв и крвни продукти, истакна министерот Алиу при посетата.

Од Институтот се инвестирани околу 8,3 милиони денари, кажа министерот Алиу / Фото: Министерство за здравство

Тој нагласи дека Министерството во континуитет работи и на зајакнување на кадарот, посебно таму каде што се затекнати лица кои подолго време биле ангажирани со договор на дело.

Во Институтот за трансфузиона медицина, кој има свои подрачни служби низ државата, кон крајот на минатата година заврши огласот за вработување и веќе се вработени вкупно 48 лица, а дел од нив се и тука во Институтот за трансфузиона медицина во Тетово. Продолжуваат нашите заложби за зајакнување на инфраструктурните и човечките капацитети во јавните здравствени установи, со цел подостапни и поквалитетни здравствени услуги за сите граѓани во државата, додаде Алиу.

Поврзани вести

Македонија  | 06.02.2026
Сашко Кедев со тетовци ги сподели искуствата од 14-те искачувања над 8.000 метри
Здравје  | 04.02.2026
Отсега граѓаните ќе може да проверат кога им е редот за операција, министерот Алиу презентираше електронска евиденција за елективни интервенции
Македонија  | 31.01.2026
Пуштена во употреба реконструираната гимназија „Кирил Пејчиновиќ“ во Тетово
﻿