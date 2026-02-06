Стојаноски: Продолжуваме со капитални инвестиции, економски раст и зголемување на платите и пензиите

ВМРО ДПМНЕ

Пратеникот на ВМРО-ДПМНЕ, Бојан Стојаноски во емисијата „За или против“ на Алфа телевизија се осврна на актуелните економски политики, за растот и развојот во државата како и за многуте капитални инвестиции кои ќе продолжат да се реализираат во насока на подобрување на животот на секој еден граѓанин.

Покрај тоа што се стабилизираат јавните претпријатија кои беа огромни загубари во изминатиот период, се најде начин заедно со Владата да се влезе во соработка да набават 150 нови автобуси за ЈСП коишто ќе се движат на електричен погон, 40 нови камиони за Комунална хигиена. Ние одлучивме да ги помогнеме општините со проекти отприлика 325 милиони евра и во најголем дел од општините многудецениски проблеми беа надминати и беа решени. Очекувам преку програмата за поддршка од Владата кон општините да се реализираат многу проекти кои што тоа ќе можат граѓаните да го видат секој ден. Ќе добиеме во Скопје еден комплетно нов булевар, првата фаза во тоа да ја добиеме во Скопје првата подземна сообраќајница“, рече Стојаноски.

Истакна дека ќе продолжи политиката на покачување на платите и пензиите и зголемување на бројот на работни места, а со тоа и економскиот раст, а инфлацијата ќе се задржи на стабилно ниво.