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21.06.2026
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Неделник

Николоски: Одличен напредок во изградбата на автопатот Гостивар – Букојчани

Македонија

21.06.2026

Автопатот Гостивар -Букојчани на Коридор 8 се гради со силно темпо, напиша на својот фејсбук профил, заменик претседателот на Владата и министер за транспорт, Александар Николоски и објави фотографии од изградбата.

Одличен напредок во изградбата на автопатот Гостивар – Букојчани (заобиколување на популарната Стража).

Трасата се пробива со силно темпо, а истовремено се работи на поставување на столбовите за виадуктите.

Се работи на 4 моста и еден натпатник, еден мост е целосно завршен.

Ја градиме Македонија – напиша Николоски.

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