Николоски: Успехот на Македонија во растот на авиолетови и туризам препознаен од Светска банка

Извештајот на Светска банка според кој Македонија е со најголем раст на авиолетови и туризам во Европа и Централна Азија е мотив за уште поголема работа, порача денеска заменик претседателот на Владата и министер за транспорт Александар Николоски на својот фејсбук стaтус.

Николоски потенцира дека државава забележува рекордна статистика во растот на туризмот преку авиосообраќајот во услови на светска криза, потенцирајќи дека тоа е исклучителен успех што е препознаен од страна на Светска банка.

Успехот и растот на авиосообраќајот во Македонија е нотиран во анализата на Светска банка за раст на туризам. Со раст од 40 проценти на годишно ниво, Македонија е препознаена како најдобар пример за држава со најголем раст на патници на пристигнување во Европа и Централна Азија – наведува Николоски.

Со мерката за субвенционирање на нови авиолинии и успесите што ги постигнуваме, укажува тој, Македонија е позиционирана на врвот во привлекување нови туристи и придвижување на економијата преку туризмот.