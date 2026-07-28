Тешка сообраќајка на патот Кичево-Охрид, повредени осум лица

Три возила учествувале во тешка сообраќајна несреќа што се случила вчера попладне на магистралниот пат Кичево – Охрид, во близина на селото Другово, при што едно лице се здобило со тешки телесни повреди, а седуммина се повредени.

Несреќата била пријавена вчера во 13:35 часот во ОВР Кичево. Според информациите од полицијата, судирот се случил помеѓу „фолксваген тигуан“ со прилепски регистарски ознаки, управуван од 76-годишен прилепчанец, „фолксваген голф“ со скопски регистарски ознаки, управуван од 41-годишен жител на Скопје, и „цитроен“ со кичевски регистарски ознаки, управуван од 48-годишен жител на селото Грешница.

Со тешки телесни повреди се здобил 79-годишен сопатник во „цитроенот“, додека со телесни повреди се здобиле тројцата возачи, како и нивните сопатници – 45-годишна жена од село Грешница, 76-годишна сопатничка од Прилеп, 34-годишна жена од Скопје и нејзините две малолетни деца.

На сите повредени им била укажана лекарска помош во Медицинскиот центар во Кичево.

Увид на местото на несреќата извршила увидна екипа од ОВР Кичево, а причините за несреќата се утврдуваат.