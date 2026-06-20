„Кармина Бурана“ вечерва силно одекна и во Скопје: Три оркестри, три хорови и тројца солисти од Македонија, Грција и Бугарија испратија моќна порака за културно обединување на Балканот

„Кармина Бурана“ вечерва силно одекна и во Скопје. Три оркестри, три хорови и три познати пејачи од Македонија, Грција и Бугарија се обединија на сцената и испратија порака за пријателство и соработка.

Градскиот парк во Скопје се претвори во грандиозна концертна арена каква што градот ретко памети. На отворената сцена повеќе од 240 врвни музичари и хористи од Македонија, Бугарија и Грција приредија незаборавно аудио-визуелно доживување, изведувајќи ја безвременската кантата „Кармина Бурана“ од Карл Орф. Настанот испрати моќна порака за културно обединување на Балканот.

Под диригентската палка на бугарскиот маестро Најден Тодоров, моќните аккорди на култната „O Fortuna“ одекнаа низ цело Скопје. Атмосферата дополнително ја загреаа извонредните солисти: нашата светски позната сопранистка Ана Дурловски, тенорот Николас Спанос од Грција и баритонот Иво Јорданов од Бугарија.

Илјадници граѓани од сите генерации уживаа во совршената акустика, а музичарите докажаа дека уметноста ги брише сите граници. По Софија и Солун, Скопје синоќа живееше во ритамот на вечната класика.

Во февруари 2025 година во Софија и во јуни истата година во Солун, Македонската филхармонија, Солунскиот државен оркестар со Софиската филхармонија, и Националниот филхармониски хор на Бугарија се здружија во изведбата на делото на Карл Орф, „Кармина Бурана“ заедно со големи оперски пејачи од трите земји: сопранот Ана Дурловски (Македонија), контратенорот Николас Спанос (Грција) и баритонот Иво Јорданов (Бугарија).

Овие два историски концерти, полни со симболика, пренесоа порака за пријателство и соработка со ансамблот од 250 уметници од трите соседни земји. Публиката и критичарите во двете земји беа воодушевени од конечниот резултат, кој практично ја докажа големината на здружувањето.

Овој величествен концерт вечерва го заврши својот циклус во Скопје, пренесувајќи ја низ целиот свет истата порака за пријателство и соработка на луѓето.

Со музичарите од Македонската филхармонија, Државниот оркестар на Солун и Филхармонијата на Софија диригираше Најден Тодоров, а настапија хорот на Македонската опера и балет, детскиот хор „Пиколо“ и хорот од Музичкото училиште од Солун.

По Софија и Солун, Скопје беше дестинацијата каде оваа балканска музичка синергија го доживеа својот врв, а публиката со громогласен аплауз ја награди брилијантната изведба.