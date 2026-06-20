 Skip to main content
20.06.2026
Република Најнови вести
Сабота, 20 јуни 2026
Неделник

Анимираниот краток филм „Лефти и Рајти” доби поддршка за малцинската копродукција од Хрватскиот Аудиовизуелен Центар (HAVC)

Филм

21.06.2026

Анимираниот краток филм „Лефти и Рајти” доби поддршка за малцинската копродукција од Хрватскиот Аудиовизуелен Центар (HAVC).

Како малцински копродуцент се јавува „Minya Film i Animacija“, а е во продукција на „зАнимација“, во режија на Илија Тодоровски.

„Лефти и Рајти” е анимиран филм за деца каде една бела блуза и маслинести панталони со платка се главните ликови. Концептот е граден врз основа на сликовниците на Наташа Дукоска, која се потпишува како сценарист. Филмот е поддржан од Агенција за филм.

Премиерата кај нас се очекува да биде до крајот на годината.

Поврзани вести

Филм  | 04.08.2025
„Флипбук филм фестивал“ во Скопје од четврток до недела
Филм  | 13.07.2025
„Долго доаѓање на огнот“ во официјална конкуренција на еден од најголемите фестивали за анимиран филм во Отава, Канада
Филм  | 07.03.2025
„Поплава“ во македонските кина: Анимирана басна закитена со „Оскар“