Николоски: Над 1.200 проекти со поддршка на Владата се работат во општините

Во моментов во општините низ Македонија се реализираат околу 1.200 инфраструктурни проекти со поддршка од Владата, а целта е да се подобри локалната инфраструктура што директно го олеснува секојдневниот живот на граѓаните, вели заменик-претседателот на Владата и министер за транспорт, Александар Николоски.

Според него, општините со години биле запоставувани, поради што Владата одлучила паралелно со големите инфраструктурни инвестиции да даде приоритет и на локалните проекти.

Убаво е да зборуваме за брза пруга, автопати, експресни патишта и аеродроми, но прво луѓето кога ќе излезат од дома гледаат дали газат во кал, дали имаат атмосферска канализација, водовод, фекална канализација и уредени тротоари. Тоа е она што им е најважно на граѓаните. Ако тоа не го средите, нема поента да ги градите големите инфраструктурни проекти, рекол Николоски во гостувањето во поткастот „Радар“.

Тој нагласил дека токму затоа Владата најпрво се фокусирала на подобрување на локалната инфраструктура, а потоа и на инвестиции во градинки, училишта, амбуланти и болници, како основа за понатамошен развој.

Николоски, какошто информираат од Министерството за транспорт, се осврнал и на мерките за поддршка на стопанството, оценувајќи дека поволните кредитни линии значително ги поттикнале инвестициите во приватниот сектор.

Според него, компаниите добиле пристап до кредити со поволна каматна стапка што овозможило евтино финансирање.